Milan, le parole di Diego Moreira verso la sfida contro la Juventus

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Diego Moreira, nuovo giocatore del Milan arrivato nell'ultima e recente sessione di mercato estiva, ha parlato così ai microfoni rossoneri prima del bagno di folla accaduto ieri pomeriggio allo Store milanista di Via Dante. Questo un estratto delle sue considerazioni sui suoi primi momenti ed emozioni da giocatore del Milan:

"I primi giorni per me sono stati magici. È una nuova esperienza: i miei compagni mi hanno accolto bene sin dal primo giorno e mi sento a casa sin da quando sono arrivato qui. Per me è stato semplice ambientarmi. Sicuramente sono pronto per giocare e aspetto solo il mio momento: credo che il coach mi manderà in campo al momento giusto per lui e per me. Nel modo in cui giochiamo preferisco la fascia destra. Ho parlato con il mister di questo ed è la posizione dove mi sento meglio".

Hai scelto il numero 22, quello di Kakà... Perchè?

"Il 7 non era disponibile perché c'era ancora Santi Gimenez. Ho dovuto scegliere un altro numero e ho scelto il 22 perché è la mia età attuale"