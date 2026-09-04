Bianchin: "Il Milan ha costruito deliberatamente una rosa in cui i giovani sono alternative importanti, non terze scelte"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan che ha in mente Amorim e sulla strategia per i giovani.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan che ha in mente Ruben Amorim e sulla strategia per i giovani: "Il Milan ha costruito deliberatamente una rosa in cui i giovani sono alternative importanti, non terze scelte. Amorim ne ha parlato per Camarda, diventato il 9 di riserva: 'Mi aiuta non avere altre opzioni, così se non c’è Gonçalo Ramos mando in campo lui. Deve sentire che è un vice-Ramos, non una terza scelta. Così crescerà più in fretta'. Vale lo stesso per Sankhoun Diawara, quinto nome nella lista dei difensori in un reparto a tre, e parzialmente per Comotto, che con la partenza di Ricci ha scalato una posizione nella gerarchia dei centrocampisti. Ah, Torriani è ufficialmente il vice-Maignan. Sulla carta, un bel segnale per il calcio italiano. Per Amorim, è un passaggio delicato: dovrà capire quando far giocare un giovane, quando evitargli di andare in campo, che cosa dirgli per prepararlo. Bella sfida.

Amorim dovrà rispondere mese dopo mese gestendo le rotazioni. Non sarà facile accontentare tutti e il nuovo allenatore del Milan non sembra averlo nemmeno tra gli obiettivi: con Tomori e Fofana ha dimostrato di essere un uomo da scelte nette, senza mezze misure. Previsioni: ruoterà tanto e userà giocatori in più posizioni. Le “fisse” saranno Gila, Rabiot, Ramos, forse Pavlovic. Con Pulisic come punto interrogativo: entrerà in squadra con lo spirito giusto?".