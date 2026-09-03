Letizia preoccupato: "C'è una lacuna che stiamo sottovalutando e spero non dia problemi"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube con le ultime notizie da casa Milan e sul calciomercato rossonero.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube con le ultime notizie da casa Milan e sul calciomercato rossonero: "Un tema secondo me un po' sottovalutato, e che mi auguro non ci crei grossi problemi, è invece quello dei centrocampisti centrali.

A centrocampo abbiamo sfoltito la rosa in maniera importante: è partito Samuel Ricci in prestito con diritto di riscatto al Como ed è partito, addirittura oltre la fine del mercato, anche Youssouf Fofana in prestito gratuito al Siviglia. Siamo rimasti con Luka Modric titolare e al suo fianco Yunus Musah, che è chiaramente una riscoperta, un'invenzione di Ruben Amorim (vi ricordo infatti che Musah era dato per certo in uscita a giugno, probabile a luglio e poi diventato assoluto titolare ad agosto). Alle loro spalle abbiamo Ardon Jashari, un giocatore che ha fatto vedere cose buone tra Manchester United e Torino mostrando una crescita, ma che chiaramente deve fare ancora dei passi in avanti per evitare di falsare il giudizio su di lui. Infine c'è Cristian Comotto, giovanissimo, da lanciare e rilanciare. Comotto è il Diawara del centrocampo. Cosa voglio dire? Nel momento in cui Ruben Amorim ha deciso di puntare sui giovani, Comotto assume la stessa valenza. Chiaramente non mi sto dimenticando di quello che in teoria dovrebbe essere il titolare indiscusso di quel ruolo, ossia Adrien Rabiot. Ma se, per incroci con altri ruoli come quello del trequartista, Rabiot dovesse essere avanzato definitivamente, allora non può giocare a centrocampo.

LETIZIA E LA PAURA PER IL CENTROCAMPO

"Ho l'impressione - ha proseguito Francesco Letizia - che in questo tipo di valutazioni si sia un po' sottovalutata la figura del mediano. E per mediano non intendo quello alla Fabregas o allo spagnola, ovvero il regista che costruisce il gioco partendo dalla mediana, ma il mediano all'italiana', il frangiflutti, il giocatore che rompe la manovra avversaria come Musah. In questo momento abbiamo quattro centrocampisti centrali, ma tre di questi (Modric, Jashari e Comotto) sono principalmente costruttori e non distruttori0 di gioco. Per una squadra che vuole mantenere il possesso palla è una fortuna incredibile, ma per una formazione che avrebbe bisogno di coprire un pizzico in più le spalle a una difesa potenzialmente fragile... beh, siamo un po' corti".