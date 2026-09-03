Milan, ora la palla passa ad Amorim: rosa incompleta ma con margini per crescere

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Dopo un'intensa estate di calciomercato adesso la palla passa nelle mani di Ruben Amorim, che dovrà gestire una squadra sì incompleta ma con margini

Con il mercato ormai alle spalle, il Milan entra in una nuova fase: adesso il timone passa completamente a Ruben Amorim. Gerry Cardinale resterà vicino alla squadra, soprattutto nelle partite, ma sarà il tecnico portoghese a dover plasmare una rosa costruita per tornare in Champions League dopo due anni d'assenza. Il gruppo è cambiato, anche se non quanto previsto a inizio estate, e presenta ancora qualche lacuna.

GILA E RAMOS CONVINCONO, ORA TOCCA A MOREIRA E HUTCHINSON

Le prime due giornate hanno comunque dato segnali incoraggianti. Gila ha portato vlocità, aggressività e letture difensive, mentre Gonçalo Ramos ha già mostrato quanto possa essere importante avere un vero numero 9.

Ora Amorim dovrà integrare due acquisti fortemente voluti: Diego Moreira e Omari Hutchinson. Il primo è un esterno molto offensivo e difficilmente compatibile con Chukwueze nello stesso undici: il secondo è il trequartista mancino ideale per il 3-4-2-1, ma dovrà confermarsi dopo una stagione poco brillante e gestire una pressione completamente diversa.

LE LACUNE RESTANO: AMORIM DEVE TROVARE EQUILIBRIO

Il tecnico dovrà anche mascherare alcuni limiti evidenti. Manca un altro centrale con caratteristiche simi a Gila, il ruolo di quinto sinistro non offre ancora garanzie assolute e il centrocampo appare corto per affrontare tre competizioni, soprattutto considerando l'età di Modric. Davanti, inoltre, Camarda è l'unica versa alternativa a Ramos, che non potrà essere spremuto per tutta la stagione.

La rosa non è perfetta, ma ora conta soprattutto il lavoro sul campo: tocca ad Amorim trasformare una squadra incompleta in una squadra competitiva.