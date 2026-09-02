Viviano: "O Tomori si mette di buzza buona oppure dirà ad Amorim: 'Ti fai sentire tu quando hai bisogno di me'"

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Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul reintegro nella rosa del Milan di Tomori.

Emiliano Viviano, ex portiere e attuale opinionista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul reintegro nella rosa del Milan di Tomori: "Dipende da che logica c'è dietro. Se Amorim è andato da Tomori e gli ha detto: 'Guarda, io ti conosco come giocatore, mi piaci, ma la società in questo momento ha delle esigenze legate all'ingaggio e ad altri aspetti. Però sappi che io faccio le mie valutazioni: dal 1° settembre, se rimani qui, sei un profilo che considero esattamente come gli altri'. E io penso che Tomori così stia tranquillo. Diverso è il discorso se l'allenatore ti dice chiaramente: 'Non rientri nei miei piani perché ti preferisco Tizio e Caio'. In quel caso dopo non puoi ricucire: o il giocatore si mette di buzza buona - e sono davvero pochi a farlo - per farti cambiare idea, oppure dice: 'Sai cosa c'è? Ti fai sentire tu quando hai bisogno di me". Ma diciamo che nel caso del Milan non è andata così...

Io, per esempio, non mi offenderei se arrivasse la società e mi dicesse: 'Guarda, guadagni tot, noi vogliamo ringiovanire e cercheremo un profilo più giovane che pesi meno a bilancio, vediamo se ti troviamo una soluzione'. Poi succede che il 1° settembre sei ancora qui e ti dicono:'Guarda, noi siamo comunque contenti se rimani, perché ti sei sempre comportato bene'. In quel caso io sarei tranquillo e andrei avanti per la mia strada. Diverso è se la società ti si mette di traverso o ti offre a chiunque mentre tu vorresti rimanere. Ci sono maniere e maniere".