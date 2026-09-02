Pato: "Ora basta Inter! Prima possibile spero che sia il Milan ad arrivare in finale di Champions"

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Il commento di Alexandre Pato su Milan e Inter

Il Milan ha un obiettivo chiaro in mente: ritornare al più presto in Champions League. Dopo aver fallito clamorosamente (per come si era messa) nella scorsa stagione, quest'anno il Diavolo ci riprova e nel frattempo vorrebbe togliersi anche qualche soddisfazione in più per rispettare la linea imposta da Gerry Cardinale: vincere. I tifosi se lo augurano, tra questi c'è anche l'ex attaccante rossonero Alexandre Pato che è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Alexandre Pato sul Milan: "Sono innamorato del Milan come tutti i tifosi. Lo scorso anno sono stato in tournée con loro e dovevo andare in ritiro con loro anche questa estate, ma non ho potuto perché era la prima volta che mio figlio andava a scuola: non potevo mancare. Quando il Milan gioca, mi metto davanti alla tv e se vince sono felice. Per me l’Inter e il Milan sono sempre tra le favorite. Nella corsa scudetto starei attento anche al Napoli perché ha una bella squadra. L’Inter in questi anni ha festeggiato tanto e ho commentato per Sbt (tv brasiliana, ndr) due finali di Champions nelle quali è stata protagonista. Ora basta Inter! (ride, ndr) Prima possibile spero che ad arrivare in finale di Champions sia il Milan"