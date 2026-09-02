L'agente di Kessie risponde in maniera durissima al dg della Juve Carnevali

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L’agente di Franck Kessie, George Atantaga, ha risposto al dg della Juventus Giovanni Carnevali, facendo chiarezza sulla vicenda Juventus.

L’agente di Franck Kessie, George Atantaga, ha risposto al dg della Juventus Giovanni Carnevali, facendo chiarezza sulla vicenda Juventus: “Franck Kessié ha aspettato la Juventus per settimane, anche quando ci si sarebbe aspettati che, ferme le condizioni di cui ai paletti della sostenibilità finanziaria, il dialogo fosse mantenuto attivo per finalizzare le intese. Invece, solo negli ultimissimi giorni di mercato vi è stata la disponibilità del Club a sedersi concretamente a un tavolo. Ogni club ha naturalmente il diritto di compiere le proprie valutazioni e stabilire le proprie priorità. Ma anche un calciatore ha il diritto, a un certo punto, di fare lo stesso, e Franck, alla fine, ha visto confermata la progressiva percezione, che forse la convinzione nei suoi confronti non fosse quella che aveva immaginato per tutto il tempo in cui aveva aspettato la Juventus”.

COSA AVEVA DETTO CARNEVALI SU KESSIE

"Per quanto riguarda Kessié è molto semplice, è un giocatore che a noi interessava senz'altro, perchè abbiamo trattato con lui per più giorni. Noi dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo il settlement agreement, che è la cosa più importante. Abbiamo una grande proprietà, per cui non è un problema economico, ma è un problema soprattutto di parametri che l'Uefa ci impone e dobbiamo stare dentro certi parametri. Per cui tante volte non si può uscire" h