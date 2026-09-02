Gabbia oggi sfrutta il giorno di riposo: domani giorno della verità in vista della Juve

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Matteo Gabbia non è ancora al 100% per quanto riguarda il problema alla caviglia che lo ha fermato anche nel pre-campionato: il piano

Nella giornata di ieri, durante l'allenamento a Milanello, Matteo Gabbia si è dovuto fermare dopo pochi minuti per un riacutizzarsi del problema alla caviglia che già lo aveva infastidito nel pre-campionato, costringendolo a saltare l'ultimo testa amichevole in Polonia contro il Manchester United. Un tempismo non ideale, nell'ultimo giorno di mercato, che ha messo a nudo subito la poca lungimiranza dirigenziale di rinforzarsi ulteriormente in difesa e ha permesso a Tomori di essere reintegrato in rosa.

La speranza, in ogni caso, è che per Matteo Gabbia i tempi di recupero non siano così lunghi. Ieri il calciatore ha avuto la possibilità, come conferma il Corriere dello Sport, di subire alcuni trattamenti specifici. Oggi il giocatore sfrutterà in pieno il giorno di riposo che è stato concesso a tutta la squadra: dunque domani, a seguito di queste procedure conservative, si vedrà se Gabbia potrà rientrare nei ranghi ed essere a disposizione per la trasferta in casa della Juventus.