Coppa Italia, passa il Monza agli ottavi: affronterà il Milan a San Siro

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Il Monza di Juric elimina a sorpresa il Torino di Abate e si regala il passaggio agli ottavi di Coppa Italia dove affronterà il Milan.

Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata di Ignazio Abate hanno ospitato il neopromosso Monza di Juric, reduce da due sconfitte in campionato nelle prime due ai danni di Inter e Udinese. Nonostante una partenza non proprio delle migliori in Serie A, i biancorossi hanno giocato una grande partita e hanno, a sorpresa, battuto i padroni di casa e conquistato così la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Sulla propria strada incontreranno il Milan, contro il quale giocheranno a San Siro nel mese di dicembre.