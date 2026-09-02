News Clamoroso Fofana: niente Francia ed Inghilterra: il francese è un nuovo giocatore del Siviglia

vedi letture

Youssouf Fofana, come svelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, sarà un nuovo giocatore del Siviglia nella prossima stagione.

Come svelato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il centrocampista francese del Milan Youssouf Fofana sarà un nuovo giocatore del Siviglia. Proprio sul gong della fine del mercato spagnolo, terminato alle ore 23:59 del 1 settembre, i biancorossi hanno concluso questa operazione di mercato che gli permette di avere Fofana in prestito per la prossima Stagione. Si sta cercando di lavorare il più veloce possibile per depositare il contratto in tempo.