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UFFICIALE: Kevin Zeroli passa in prestito al Sudtirol

UFFICIALE: Kevin Zeroli passa in prestito al SudtirolMilanNews.it
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Oggi alle 20:51Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Kevi Zeroli passa in prestito con diritto di riscatto al Sudtirol, squadra militante in Serie B.

Tramite un comunicato ufficiale, il Milan comunica che ha ceduto in prestito con diritto di riscatto le prestazioni di Kevin Zeroli al Sudtirol. Di seguito il comunicato del club rossoner.

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Zeroli al FC Südtirol.

Il Club ringrazia Kevin per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della Stagione Sportiva.