Calciomercato
Mercato in uscita: saltato Fofana al Lione: su di lui c'è la pista Besiktas
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Come riportato poco fa da Gianluca Di Marzio, il futuro di Youssouf Fofana potrebbe clamorosamente restare legato al Milan. Infatti, il centrocampista francese non sarebbe più così vicino al Lione, anzi tutt'altro. La trattativa con il Lione è saltata a causa delle restrizioni finanziare del club francese, in difficoltà vista la non uscita dell'altro centrocampista omonimo, Malick Fofana. Senza questa cessione il Lione non ha potuto registrare e tesserare Youssouf Fofana del Milan. Sul centrocampista rossonero ci sarebbe ancora l'interesse del Besiktas di Vincenzo Italiano, con il mercato in Turchia che chiude il 4 settembre.
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