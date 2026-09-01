News
UFFICIALE: Jacopo Sardo passa in prestito al Pescara
MilanNews.it
Jacopo Sardo passa ufficialmente in prestito con diritto di riscatto dal Milan al Pescara.
Il Milan, tramite un comunicato ufficiale, comunica la cessione in prestito di Jacopo Sardo al Pescara. Di seguito il comunicato del club.
AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Sardo al Pescara Calcio.Il Club augura a Jacopo le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Primo PianoUltimo giorno di mercato: squadra incompleta. Ecco cosa manca al Milan. Tutto in mano ad Amorimdi Antonio Vitiello
Le più lette
3 Pellegatti rivela: "Stanotte qualcosa è arrivato al mio orecchio: si stanno muovendo per sondare un difensore"
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Primo PianoHutchinson: "Mio padre mi raccontava del Milan e delle sue leggende. Non vedo l'ora di segnare e di fare divertire i tifosi"
Pietro MazzaraPrimo PianoBotto finale o fine del mercato: a ore lo scopriremo. Epurati: Allegri ci aveva dato lo spoiler. Krosche può tornare in auge
Andrea LongoniNote positive, ma troppi rischi. Squadra incompleta. Il difensore è fondamentale. Ramos è un vero 9. Bravo Chukwueze
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Il tributo a Franco Baresi e il primo goal di Gonçalo Ramos... Inizia così il dopo Leao
ESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Grande rammarico per l'esperienza di Gimenez al Milan. Al Porto si potrà ritrovare"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com