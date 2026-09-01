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UFFICIALE: Jacopo Sardo passa in prestito al Pescara

UFFICIALE: Jacopo Sardo passa in prestito al PescaraMilanNews.it
Oggi alle 20:50Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
Jacopo Sardo passa ufficialmente in prestito con diritto di riscatto dal Milan al Pescara.

Il Milan, tramite un comunicato ufficiale, comunica la cessione in prestito di Jacopo Sardo al Pescara. Di seguito il comunicato del club.

AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Sardo al Pescara Calcio.Il Club augura a Jacopo le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva.