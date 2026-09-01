Fabrizio Romano conferma: "Tomori tornerà ad allenarsi con Amorim"

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso su X sulla situazione di Fikayo Tomori, difensore inglese del Milan.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso su X sulla situazione di Fikayo Tomori, difensore inglese del Milan: "L'AC Milan informa Fikayo Tomori e i suoi agenti della decisione di reintegrare il difensore nella rosa. Tomori tornerà a lavorare sotto Rúben Amorim questa settimana, come riportato da Sky".

PASTORE INDICA LA GIUSTA STRADA...

Secondo Giuseppe Pastore, il riferimento diretto per questo tema può essere fatto proprio al calciomercato del Milan: "A questo proposito, la sfera dei tifosi social del Milan ne è un esempio: è continuamente in cerca di acquisti, acquisti, acquisti, acquisti, acquisti. Eppure l'ultimo scudetto del Milan arriva dopo un mercato di gennaio in cui non compri nessun giocatore, nonostante ci fosse probabilmente bisogno in difesa. Alla fine giocano Tomori e Kalulu, una coppia centrale che col senno di poi sembra improbabile da giudicare oggi, ma che diventa a tutti gli effetti la miglior coppia del campionato. Vorrei citare una frase di Arsene Wenger - quindi non l'ultimo degli scemi - che in un'intervista di un paio d'anni fa diceva:'Il 90% dei calciatori dipende dal contesto, dai compagni, dal sistema di gioco, dall'allenatore: non è forte a prescindere. Quella è una cosa che riguarda solo il 10% dei calciatori, nel bene e nel male, quelli che assicurano lo stesso rendimento in qualunque contesto, dalla difesa a tre alla difesa a quattro, con l'allenatore X o Y. Il 90% rende al meglio solo in un determinato contesto'. E questo è proprio il compito della società e del direttore sportivo: piazzare i giocatori di concerto con l'allenatore".