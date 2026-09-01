Calciomercato MN - Bondo resta al Milan: saltata la pista francese, su di lui c'era il Monaco

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Il futuro di Warren Bondo, per ora resterebbe legato al Milan. Come appreso poco fa dalla redazione di MilanNews.it, il centrocampista rossonero non ha trovato l'accordo con il Diavolo per la sua cessione in prestito in questa finestra di mercato. Il motivo? Bondo non può essere ceduto a titolo temporaneo all'estero perché il Milan ha esaurito i sei slot disponibili concessi dalla normativa FIFA con i prestiti Kostic, Athekame, Fofana, Nkunku e Gimenez. A questo punto Bondo può essere ceduto solo a titolo definitivo all'estero o prestato in Italia. Come abbiamo raccontato più volte, la volontà di Bondo era quella di giocare in Francia e nelle ultime ore su di lui si era mosso fortemente il Monaco. Anche in Serie A, il Sassuolo aveva avviato i contatti diverse ore fa, senza però ritrovare riscontri positivi. Quindi, ad oggi Bondo sarà ancora un giocatore del Milan, ma con un addio già abbastanza premeditiato in futuro. Su di lui ci sarebbero alcuni club della Turchia, ma si valuterà con calma una volta terminato il mercato italiano. Per Bondo, quella in rossonero è stata una parentesi sfortunata. Poco visto da mister Conceiçao a gennaio 2025, il centrocampista classe 2003 ha poi vestito la maglia della Cremonese nella passata stagione.

Di Antonio Vitiello