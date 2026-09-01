Rinnovo Rabiot: contatti con la madre-agente, a fine mercato l'incontro con Cardinale

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Il Milan ha avviato i contatti con Veronique Rabiot per il rinnovo del contratto del figlio Adrien: a fine mercato in programma un summit con Cardinale

L'importanza di Adrien Rabiot con il Milan non è cambiata di una virgola. In un'estate di profondi cambiamenti per il club rossonero, oltre che di voci contrastanti sul futuro del centrocampista francese, l'ex Psg, Juve e Marsiglia rappresenta ancora un punto fisso per il Diavolo. Lo ha confermato anche Ruben Amorim nella conferenza alla vigilia del Venezia: "Adrien è un giocatore cruciale per il nostro progetto. Abbiamo voluto tenerlo e se ci sarà la possibilità, gli va rinnovato il contratto. Lui lo sa".

MILAN-RABIOT: CONTATTI CON LA MADRE-AGENTE

Oggi Adrien Rabiot gode di un contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Vista la sua centralità al centro del progetto rossonero, l'obiettivo del club rossonero, come spoilerato da Amorim, è quello di rinnovare il contratto del francese quanto prima. Come scrive Tuttosport questa mattina, infatti, sono già avvenuti i primi colloqui tra il club rossonero e la madre-agente Veronique. È stato chiarito soprattutto come Adrien sia veramente una pedina insostituibile per il Milan oggi ma anche nel futuro, specialmente quando in mezzo al campo un giocatore come Luka Modric verrà meno, per limiti d'età.

INCONTRO CARDINALE-VERONIQUE A FINE MERCATO

Al termine della finestra estiva di calciomercato, si scenderà nel merito con un incontro diretto tra Gerry Cardinale e Veronique Rabiot per iniziare a mettere a terra i punti salienti della nuova proposta contrattuale. L'obiettivo è estendere l'accordo almeno fino al 2030, quando Adrien avrà 35 anni, e di rendere il centrocampista uno dei giocatori più pagati della rosa. L'idea è mettere sul piatto 5 milioni di ingaggio che lo metterebbero al terzo posto dei paperoni rossonero dietro solo a Gonçalo Ramos e all'amico Mike Maignan.