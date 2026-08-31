Primo Piano FOCUS MN - Hutchinson, un profilo adatto al 3-4-2-1 di Amorim: caratteristiche, punti di forza e dubbi

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Alla scoperta di Omari Hutchinson, il trequartista che può sposarsi alla perfezione con il 3-4-2-1 di Ruben Amorim

Omari Hutchinson non arriva al Milan per replicare o sostituire Rafael Leao. È un giocatore diverso e, proprio per questo, potenzialmente molto funzionale al 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Mancino, rapido, con baricentro basso e grande confidenza nel controllo del pallone, ama partire dal centro-destra per accentrarsi, combinare nello stretto e creare superiorità. Tutte caratteristiche che il tecnico portoghese ha ricercato in un trequartista, quest'estate, nel mercato.

DRIBBLING, PRESSING E GIOCO TRA LE LINEE: COSA PUÒ PORTARE AL MILAN

Amormi chiede ai suoi trequartisti mobilità, verticalità e aggressività senza palla. Hutchinson può offrirgli tutte e tre. All'Ipswich ha lavorato molto sul pressing e sulla fase difensiva, mentre tecnicamente resta un giocatore capace e molto abile nel saltare l'uomo, strezare rapidamente e servire l'ultimo passaggio.

Nella scorsa Premier League ha prodotto 5 assist, 28 passaggi chiave e 87 recuperi in 31 presenze, numeri che raccontano bene la sua doppia natura: creativo ma anche disposto a lavorare per la squadra.

IL PRO E IL CONTRO

Il grande pro è la capacità di creare qualcosa dal nulla: primo controllo, dribbling, gioco negli half-space e pressing possono dare al Milan un tipo di trequartista più dinamico, che oggi mancava all'interno dello scacchiere di Ruben Amorim. Il contro è altrettanto evidente: Hutchinson arriva da una stagione sotto le aspettative, con appena un gol in Premier e solo 17 presenze da titolare.

Per questo Amorim lo ha (fortemente) voluto: non compra un giocatore già finito, ma un talento di 22 anni (classe 2003) da rilanciare e che ha imparato ad apprezzare durante la sua esperienza in Premier. Se il portoghese riuscirà a riportarlo ai livelli mostrati con l'Ipswich, il Milan potrebbe aver trovato un interprete quasi ideale per il suo calcio.