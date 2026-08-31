Hutchinson day: visite, firma e maglia numero 20

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Hutchinson Day oggi per il Milan: oggi il nuovo acquisto del Diavolo svolgerà visite mediche, idoneità e firma sul contratto

Omari Hutchinson è sbarcato ieri sera a Milano e si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Arrivato a Linate, oggi sosterrà il consueto iter di visite mediche e idoneità sportiva prima di recarsi a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per questa stagione. L'operazione con Il Nottingham Forest è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, con opzione di acquisto vicina ai 50.

MAGLIA 20 E RUOLO CHIARO

Hutchinson indosserà la maglia numero 20, lasciando ancora libero il 10 appartenuto a Leao. Amorim lo vede soprattutto come trequartista di destra, ruolo che ha svolto molto bene all'Ipswich Town, meno al Forest.

Non sarà quindi il sostituto diretto di Leao, ma un'alternativa con caratteristiche diverse rispetto a Rabiot e Loftus-Cheek. Il giocatore ha già parlato con Amorim e ha scelto il Milan anche per rilanciarsi lontano dalla Premier League dopo i problemi avuti nella passata stagione.

MERCATO QUASI CHIUSO, MA RESTA APERTA LA PORTA ALLE OCCASIONI

Con Hutchinson il Milan considera sostanzialmente completato il mercato in entrata. Resta però la possibilità di cogliere eventuali opportunità in queste ultime 48 ore e poco meno, soprattutto a centrocampo e in difesa.

Il club, per ora, si ritiene coperto con Gila, De Winter, Pavlovic, Gabbia e i giovani Diawara e Vladimirov. Non verranno fatti acquisti soltanto per aumentare numericamente la rosa, ma servirà un profilo realmente in grado di alzare il livello della squadra.