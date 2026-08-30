MN - Omari Hutchinson in Italia: è atterrato ora a Linate
Omari Hutchinson è pronto a vestire la maglia rossonera. Il talento anglo-giamaicano, come appreso dalla redazione di MilanNews.it è appena atterrato a Linate Prime, pronto a unirsi al Milan in prestito. Infatti, la trattativa con il Nottingham prevede un prestito oneroso molto alto, superiore ai 4 milioni di euro e con un diritto di riscatto fissato a una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Il Milan ha così in casa un vero e proprio jolly offensivo, in grado di agire su tutto il fronte d'attacco.
Un acquisto, anche se in prestito che potrà essere utile e fondamentale nelle tante rotazioni, come abbiamo visto, fatte da Ruben Amorim nelle ultime due uscite dei rossoneri. Un cambio in più per avere freschezza anche in momenti delicati della stagione. Il neo talento rossonero è quindi pronto a vestire la maglia del Milan.
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