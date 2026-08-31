Cuomo: "Se l'intenzione è quella di sorprendere il mercato con due acquisti di livello, Hutchinson non risponde a questo identikit"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso al canale Youtube di Carlos Passerini sul calciomercato del Milan e le mosse delle ultime ore.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso al canale Youtube di Carlos Passerini sul calciomercato del Milan e le mosse delle ultime ore: "Se la linea dettata è quella del 'sorprenderemo il mercato con due acquisti di livello già individuati', di cui nessuno ha ancora parlato e tra i quali figurerebbe un trequartista, credo che il nome di Omari Hutchinson non risponda a questo identikit.

La fortuna di Cardinale è che alla fine del calciomercato mancano 48 ore, e un grande dirigente di campo, nella sua storia, ha dimostrato quanto le ultime ore possano essere addirittura più decisive e determinanti di un intero mercato della durata di tre mesi. In ogni caso, la squadra martedì sera presenterà delle lacune. È vero che non si può risolvere tutto in una sola sessione di mercato, ma è altrettanto vero che attualmente fuori rosa ci sono tre calciatori sulla carta più forti e che danno più garanzie di altrettante riserve che invece sono abili e arruolabili. Questo mi sembra un dato di fatto.

Vedere e sapere che il Milan ha speso 150 milioni presentando comunque una rosa incompleta e, soprattutto, un mercato non ancora definito dopo due giornate di campionato, quando era stato detto da Cardinale che avrebbe messo nelle mani di Amorim la sua squadra il prima possibile, sono altre sfumature di quest'estate che fanno molto riflettere e che lasciano qualche dubbio".