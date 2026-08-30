Diddi sottolinea: "La cosa che ho notato è che il gruppo squadra è compatto con l'allenatore"

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Luca Diddi, esperto di tattica, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sulla vittoria del Milan contro il Venezia.

Luca Diddi, esperto di tattica, si è così espresso sul canale Youtube di Carlo Pellegatti sulla vittoria del Milan contro il Venezia, arrivata venerdì sera grazie alla rete di Goncalo Ramos e all'autorete di Halal, entrambe nel secondo tempo dopo alcune occasioni fallite dallo stesso attaccante portoghese a tu per tu con il portiere dei lagunari Stankovic: "Il Milan è in testa, ha fatto due buone partite, ma ovviamente già la prossima gara contro la Juventus (in programma domenica sera allo Stadium, ndr) sarà uno dei veri banchi di prova per i rossoneri. È un Milan che secondo me in questo momento si trova ancora un po' in rodaggio, perché comunque deve sistemare qualcosa dietro. È una squadra che sta cambiando radicalmente il modo di giocare e di pensare, e che sta crescendo partita dopo partita.

La cosa che ho notato, anche dalle interviste e dagli atteggiamenti, è che il gruppo è compatto con l'allenatore, ne sposa le idee ed è entusiasta di applicarle in campo. Questi sono tutti segnali molto positivi, così come positivi sono stati diversi segnali emersi dalla partita di ieri che sicuramente andremo ad analizzare. Secondo me il Milan ha preso un grandissimo difensore che è Mario Gila: un difensore vero"