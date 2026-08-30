Mercato Milan, mancano 48 al termine: il punto sulla rosa di Amorim

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Il mercato del Milan resta in continua evoluzione. Sì, proprio adesso che mancano solo 48 ore alla fine del calciomercato estivo. La squadra di Amorim non è ancora pronta, questo lo sappiamo. C'è però da apprezzare quanto provato a fare dalla nuova dirigenza rossonera sicuramente e dalla nuova linea di Gerry Cardinale, più presente e comunicativamente concreto. Mister Amorim ha lavorato finora in un cantiere aperto. Tanti esuberi, molte situazioni ancora da incastrare. Il nuovo Milan di Amorim e Cardinale sta nascendo, e ci potrebberoe essere ancora dei colpi in entrata interessanti per migliorare la rosa.

IL MERCATO IN ENTRATA

Tanti nomi: Cissè, Diawara, Ramos, Mario Gila, Diego Moreira e per ultimo (forse) Omari Hutchinson. La rosa è sicuramente diversa, contando anche i molti rientranti dal prestito (Camarda, Comotto, Chukwueze) e le nuove idee di Amorim. Il dubbio sul difensore però resta. Il Milan infatti vorrebbe dare spazio a giovani della Primavera e Milan Futuro, puntando di fatto sulla struttura ormai consolidata che la squadra ha avuto l'anno scorso con Allegri. Tolto Tomori, ormai fuori dal progetto, anche il mercato in uscita ha subito molti cambiamenti. Leao e Gimenez hanno salutato la compagnia, Fofana resta di fatto un separato in casa, con il Galatasaray sullo sfondo. Resterà da capire se in 48 ore il Milan riuscirà a completare (e liberare) la rosa secondo le idee e volontà di Amorim. Saranno ore frenetiche.