Calciomercato MN - Gimenez va al Porto: decisivo il cambio di formula nell’operazione

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E’ stato un affare molto lungo, ma alla fine Milan e Porto hanno trovato la quadra in queste ore. Pochi minuti fa, in tarda notte, i due club hanno ottenuto l’incastro giusto per la cessione di Santiago Gimenez in Portogallo. E’ stato importante il cambio di formula e l’aumento della cifra per il riscatto.

Infatti inizialmente il Porto aveva proposto ai rossoneri un semplice prestito con diritto a 15 milioni, e l'operazione si era bloccata. Ma poi grazie all'intermediazione di Mendes l'affare è decllato di nuovo e stanotte si è chiuso con un prestito con diritto a 20 milioni complessivi e l’inserimento di un obbligo dei riscatto a determinate condizioni. Il giocatore invece aveva già trovato l’accordo totale con il Porto e attendeva l’ultimo step per cominciare l’avventura alla corte di Farioli.