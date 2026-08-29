News MN - Leao in partenza: "Grazie mille per tutto. Auguro il meglio al Milan"

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Rafael Leao è arrivato Linate Prime dove a breve partirà direzione Istanbul per cominciare la sua nuova avventura al Galatasaray.

Rafael Leao è in partenza verso Istanbul dall'aeroporto di Linate Prime, come certificano le immagini degli inviati di MilanNews.it. Dopo il saluto commosso di ieri ad ambiente, compagni e club, il portoghese a momenti salirà sull'aereo che segnerà la fine di una storia e l'inizio di una nuova, che lo vedrà protagonista con la maglia del Galatasaray. Insieme a Rafael Leao presenti anche il vice presidente del Galatasaray, l'intermediario George Gardi che ha gestito il tutto e l'avvocato Antonio Leo, che gestisce gli interessi del calciatore portoghese.

L'ex numero 10 del Milan ha anche parlato ai microfoni di MilanNews.it e degli altri media presenti in aeroporto prima di salutare per l'ultima volta l'Italia.

Le emozioni?

"Sono già passate. Come ho già detto ieri ero allo stadio, con i miei ex compagni. L'emozione dell'ultima a San Siro. Volevo essere in campo, salutare i tifosi, sentire la loro energie. Non è stato possibile però auguro il meglio al Milan e continuerà a guardarli da lontano. La vita è così. Un ciclo finisce, se ne apre un altro. Sono molto contento di cominciare una nuova avventura in un nuovo paese, in un club che sta facendo molto bene. L'anno scorso hanno dimostrato cosa possono fare in Champions League, competizione che per me è molto importante. L'obiettivo è aggiungere qualità alla loro squadra, che hanno però giocatori già forti".

Un saluto ai tifosi

"Grazie mille per tutto. Sin dal primo giorno mi sono sentito a casa. Ogni volta che la mia famiglia è venuta a Milano si sentiva a casa. Sono stato molto contento di vestire la maglia del Milan. Abbiamo vinto trofei importanti e porterò il Milan ovunque".

Ti abbiamo fatto un po' arrabbiare?

"Tante volte (ride, ndr). Noi calciatori quando facciamo bene tutti parlano bene. Quando non fai le cose è giusto che la gente parli, però se lo fa è perché hai qualcosa di diverso da far vedere agli altri".

Insegnerai ai turchi a surfare?

"Sisi certo, ride (ndr)".

LE CIFRE DELL'OPERAZIONE LEAO

Nel pomeriggio di ieri Milan e Galatasaray hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Rafael Leao in Turchia per 45 milioni di euro più 2 di bonus e un 20% sulla futura rivendita a favore del club rossonero. Al calciatore un mega contratto da 12 milioni di euro netti a stagione.