Ecco il bomber! Ramos trascina il Milan. La forza mentale del portoghese...

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La prima serata a San Siro di Gonçalo Ramos: dalla croce alla delizia

Il Milan supera 2-0 il Venezia nella serata del ricordo di San Siro a Franco Baresi e resta a punteggio pieno dopo due giornate, ma partita contro i lagunari lascia sensazioni contrastanti. Il protagonista è Gonçalo Ramos, prima croce e poi delizia: dopo aver sprecato diverse occasioni nel primo tempo, il centravanti portoghese trova il gol che sblocca la partita e allontana lo spettro della "maledizione del numero 9". Forse.

GLI ERRORI, STANKOVIC E LO SPETTRO DELLA MALEDIZIONE

Nel primo tempo Ramos ha avuto almeno due opportunità nitide per sbloccare la partita. In una di queste si è ritrovato praticamente solo davanti al portiere del Venezia, ma Stankovic è riuscito a ipnotizzarlo. Errori pesanti, soprattutto per un attaccante arrivato al Milan (per 74 milioni di euro) con il compito di trasformare in gol il lavoro della squadra.

Con il passare dei minuti la pressione è aumentata a San Siro ha iniziato a temere un'altra serata stregata per il centravanti rossonero.

LA SVOLTA: RAMOS DIVENTA CHIRURGICO

La liberazione arriva nella ripresa. Il Venezia si scopre troppo e il Milan riparte: Saelemaekers trova il corridoio giusto, Ramos attacca lo spazio e paradossalmente realizza l'occasione da rete più complicata di tutte. Girata precisa in diagonale, Stankovic battuto e paura spazzata via. Un gol pesante, non solo per il risultato, ma soprattutto per il portoghese.

Ramos passa così dalla croce alla delizia nel giro di una sola serata: prima gli errori, poi la rete che ha aperto e deciso la partita. Per un numero 9, spesso, basta un gol per cambiare tutto. E a San Siro Ramos ha trovato il primo, forse il più importante.