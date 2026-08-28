Amorim: "La prima in casa non è mai facile. Leao? Se sei qui al Milan devi esserci al 100%"
Nel pre partita di Milan-Venezia Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro i Lariani, la sua prima a San Siro da allenatore del Diavolo.
Che emozione è essere oggi a San Siro
“È un giorno speciale. Da allenatore sono concentrato sulla partita, dobbiamo vincere la partita. Mi aspetto una partita complicata, la squadra è nervosa, ci tiene a fare bene, e affinché sia una giornata positiva dobbiamo vincere”.
La tua scelta di mettere Bartesaghi e Modric è per avere il controllo della partita?
“Modric ha l’esperienza per trasmetterci più calma, ma l’esperienza che porta è molto importante. Ha giocato 30 minuti di qualità contro il Torino. Bartesaghi è per gli uno contro uno, e lui ha la fisicità per farlo. La cosa più importante è la qualità di tutta la squadra. Dobbiamo correre dietro la palla, dobbiamo essere umili e capire che non possiamo pressare per tutta la partita”.
La scelta di cedere Leao è stata condivisa?
"Io credo che se sei in questa squadra devi dare sempre il 100%, se cresce la squadra cresce anche il singolo. Per ottenere i risultati è importante il gruppo. E di conseguenza vengono valorizzate anche le individualità".
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