Primo Piano MN - Clamoroso: Leao al Galatasaray: è fatta! Le cifre e i dettagli

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao ha scelto il Galatasaray: le ultime notizie sulla trattativa.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it con il lavoro di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello, Rafael Leao ha scelto il Galatasaray ed è, dunque, in chiusura la trattativa con il club turco. Di fatto, manca solo l'ufficialità, ma non ci sono pù dubbi: al Milan andranno 40 milioni di euro più 3-4 milioni di euro di bonus, mentre al ragazzo 10 milioni di euro a stagione più 2 milioni di euro di bonus.

CESSIONE LEAO: UNA SCELTA ATTESA

La scelta del portoghese era attesa da un paio di giorni. C'erano due offerte sul piatto di Leao: quella del Galatasaray di 12 milioni di euro a stagione e quella dell'Aston Vlla da 7,5 milioni di euro annui. E, alla fine, quando sembrava che in vantaggio ci fossero gli inglesi per il blasone della Premier League, il calciatore ha scelto i turchi. Al Milan cambiava poco: sia da un club che dall'altro, i rossoneri avrebbero ricevuto - e riceveranno dal Galatasaray - circa 43 milioni di euro.

AMORIM È STATO CHIARO SU LEAO

Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27 per parlare di Leao: “Possiamo parlare di questo tra cinque giorni. È difficile parlare di situazioni individuali. Capisco quello che mi chiedete, ma nella prossima conferenza vi dirò tutto sul mercato. Leao è un giocatore molto forte e che se è nel giusto mindset, può giocare in qualsiasi squadra del mondo. A volte, nel calcio, arriva un momento in cui bisogna andare altrove. Non abbiamo ancora parlato del Venezia, come gioca la sua squadra, che sia una squadra che fatto molto bene lo scorso anno in Serie B. Io sono concentrato sulla mia prima partita a San Siro”.