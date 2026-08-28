Moretto assicura: "Con la cessione di Leao, il Milan farà un acquisto. È stato proposto Hutchinson"

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Nel corso del consueto video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan.

Nel corso del consueto video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata e in uscita del Milan, soffermandosi in modo particolare sulle voci relative a Omari Hutchinson: “Dalle indicazioni di cui dispongo con l'uscita di Leao il Milan farà un'entrata, che possa sostituire il portoghese. Ho sempre parlato di questo trequartista di piede mancino, il Milan sta cercando quel tipo di profilo lì. Poi capiremo anche cosa il mercato ti offre e le occasioni di quest'ultimi giorni. Su Hutchinson è stato proposto. Ad oggi siamo a quel tipo di stage lì, vedremo se sarà un tipo di profilo che può piacere al Milan e che terrà in considerazione per questi ultimi giorni di calciomercato".

L'INDISCREZIONE DALL'INGHILTERRA

Stando a quanto riportato dal collega Tom Collomosse del Mail Sport, nelle scorse ore il Milan avrebbe mostrato interesse per Omari Hutchinson, attaccante nel Nottingham Forest. Il giocatore, che nella passata stagione ha totalizzato 1 gol e 7 assist in Premier League con la maglia dei Reds, sarebbe aperto a un trasferimento in rossonero, qualora il club meneghino decidesse di approfondire concretamente la pista.

Al momento si tratta ancora di un interesse iniziale, ma se il Milan dovesse affondare il colpo, la formula più probabile sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto. Hutchinson rappresenterebbe così un'altra soluzione offensiva per rinforzare la rosa di Ruben Amorim.