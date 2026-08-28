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Girone Milan Europa League: peggio di così non poteva andare. Le avversarie

Girone Milan Europa League: peggio di così non poteva andare. Le avversarieMilanNews.it
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Oggi alle 13:21News
di Antonello Gioia
Si riportano di seguito le avversarie del Milan nella fase campionato della Europa League, sorteggiate dall'urna di Montecarlo.

Si riportano di seguito le avversarie del Milan nella fase campionato della Europa League:

- BENFICA (POR) a San Siro

- OLYMPIACOS (GRE) ad Atene

- FERENCVAROS (UNG) a San Siro

- SALISBURGO (AUS) in Austria

- SUNDERLAND (ING) a San Siro

- BOURNEMOUTH (ING) in Inghilterra

- ARARAT-ARMENIA (ARM) a San Siro

- LEVSKI SOFIA (BUL) in Bulgaria