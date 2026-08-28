Massaro: "Al di là del sorteggio, è importante che Amorim spieghi ai giocatori cosa sia il Milan. Faremo di tutto per essere i più forti in Italia e in Europa"

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Daniele Massaro, brand ambassador di AC Milan, si è così espresso a SkySport al termine dei sorteggi della fase campionato di Europa League.

Daniele Massaro, brand ambassador di AC Milan, si è così espresso a SkySport al termine dei sorteggi di Europa League: "È una giornata un po' particolare per me, perché rappresento il Milan, ma manca al mio fianco una persona come il nostro, il mio, Capitano Franco Baresi. Al di là del girone, la cosa bella è che ogni giorno Amorim spiega cosa sia il Milan, cosa sia la leadership, cosa vuol dire il senso di appartenenza, cosa ci aspetta sia in campo nazionale che internazionale. La squadra ha iniziato bene la stagione. Conosciamo qualche squadra del girone, altre meno, ma avremo modo di studiarle e cercheremo di fare del nostro meglio in ogni partita".

Franco Baresi verrà ricordato anche oggi a San Siro...

"La leadership e il suo senso di appartenza si sentono. I ragazzi, con un allenatore che sa cosa vuol dire il Milan, lo sanno. Magari ci saranno avversari più bravi di noi, ma noi faremo di tutto per essere i più forti di tutto in Italia, in Europa e nel mondo".

In attacco avete Ramos e Camarda. Sono i due attaccanti giusti?

"Beh, se il mister ha deciso di far tornare a casa Camarda vuol dire che ci crede molto. Ha margini di crescita, lo ha dimostrato nelle amichevoli e può essere utile anche dalla panchina come ero abituato io. L'importante è che faccia la differenza".