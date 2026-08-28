Europa League, tutte le partite di tutte le squadre. lI programma della fase campionato
Si riportano di seguito tutte le sfide della fase campionato di Europa League con relativa fascia e rispettivo luogo di disputa:
Hoffenheim: Prima fascia: Lione (casa), Olympiacos (trasferta) Seconda fascia: Ferencvaros (casa), Anderlecht (trasferta) Terza fascia: Sturm Graz (casa), Crystal Palace (trasferta) Quarta fascia: Besiktas (casa), OFI Creta (trasferta)
Besiktas: Prima fascia: Marsiglia (casa), Bayer Leverkusen (trasferta) Seconda fascia: Union Saint-Gilloise (casa), Celtic (trasferta) Terza fascia: Crystal Palace (casa), Omonia Nicosia (trasferta) Quarta fascia: Hapoel Beer Sheva (casa), Hoffenheim (trasferta)
Torreense: Prima fascia: Olympiacos (casa), Real Sociedad (trasferta) Seconda fascia: Celtic (casa), Ferencvaros (trasferta) Terza fascia: Sunderland (casa), Lech Poznan (trasferta) Quarta fascia: Ararat-Armenia (casa), Lillestrom (trasferta)
Hapoel Beeer Sheva: Prima fascia: Juventus (casa), AZ Alkmaar (trasferta) Seconda fascia: Dinamo Zagabria (casa), Union Saint-Gilloise (trasferta) Terza fascia: Celta Vigo (casa), Bournemouth (trasferta) Quarta fascia: OFI Creta (casa), Besiktas (trasferta)
Nec: Prima fascia: Benfica (casa), Juventus (trasferta) Seconda fascia: Rennes (casa), Dinamo Zagabria (trasferta) Terza fascia: Omonia Nicosia (casa), Celje (trasferta) Quarta fascia: Levski Sofia (casa), Ararat-Armenia (trasferta)
OFI Creta: Prima fascia: Bayer Leverkusen (casa), Benfica (trasferta) Seconda fascia: Anderlecht (casa), Rennes (trasferta) Terza fascia: Lech Poznan (casa), Sturm Graz (trasferta) Quarta fascia: Hoffenheim (casa), Hapoel Beer Sheva (trasferta)
Lillestrom: Prima fascia: Real Sociedad (casa), Lione (trasferta) Seconda fascia: Viktoria Plzen (casa), Sparta Praga (trasferta) Terza fascia: Bournemouth (casa), Celta Vigo (trasferta) Quarta fascia: Torreense (casa), Levski Sofia (trasferta)
Levski Sofia: Prima fascia: Milan (casa), Marsiglia (trasferta) Seconda fascia: Salisburgo (casa), Viktoria Plzen (trasferta) Terza fascia: Jagiellonia (casa), Sunderland (trasferta) Quarta fascia: Lillestrom (casa), Nec (trasferta)
Ararat-Armenia: Prima fascia: AZ Alkmaar (casa), Milan (trasferta) Seconda fascia: Sparta Praga (casa), Salisburgo (trasferta) Terza fascia: Celje (casa), Jagiellonia (trasferta) Quarta fascia: Nec (casa), Torreense (trasferta)
Sturm Graz: Prima fascia: Marsiglia (casa), AZ Alkmaar (trasferta) Seconda fascia: Rennes (casa), Dinamo Zagabria (trasferta) Terza fascia: Celje (casa), Bournemouth (trasferta) Quarta fascia: OFI Creta (casa), Hoffenheim (trasferta)
Lech Poznan: Prima fascia: Bayer Leverkusen (casa), Benfica (trasferta) Seconda fascia: Ferencvaros (casa), Union Saint-Gilloise (trasferta) Terza fascia: Sunderland (casa), Crystal Palace (trasferta) Quarta fascia: Torreense (casa), OFI Creta (trasferta)
Crystal Palace: Prima fascia: Real Sociedad (casa), Lione (trasferta) Seconda fascia: Sparta Praga (casa), Salisburgo (trasferta) Terza fascia: Lech Poznan (casa), Jagiellonia (trasferta) Quarta fascia: Hoffenheim (casa), Besiktas (trasferta)
Bournemouth: Prima fascia: Milan (casa), Real Sociedad (trasferta) Seconda fascia: Viktoria Plzen (casa), Sparta Praga (trasferta) Terza fascia: Sturm Graz (casa), Celta Vigo (trasferta) Quarta fascia: Hapoel Beeer Sheva (casa), Lillestrom (trasferta)
Sunderland: Prima fascia: AZ Alkmaar (casa), Milan (trasferta) Seconda fascia: Dinamo Zagabria (casa), Anderlecht (trasferta) Terza fascia: Jagiellonia (casa), Lech Poznan (trasferta) Quarta fascia: Levski Sofia (casa), Torreense (trasferta)
Celje: Prima fascia: Olympiacos (casa), Bayer Leverkusen (trasferta) Seconda fascia: Salisburgo (casa), Ferencvaros (trasferta) Terza fascia: Omonia Nicosia (casa), Sturm Graz (trasferta) Quarta fascia: Nec (casa), Ararat-Armenia (trasferta)
Jagiellonia: Prima fascia: Lione (casa), Olympiacos (trasferta) Seconda fascia: Anderlecht (casa), Viktoria Plzen (trasferta) Terza fascia: Crystal Palace (casa), Sunderland (trasferta) Quarta fascia: Ararat-Armenia (casa), Levski Sofia (trasferta)
Omonia Nicosia: Prima fascia: Benfica (casa), Juventus (trasferta) Seconda fascia: Celtic (casa), Rennes (trasferta) Terza fascia: Celta Vigo (casa), Celje (trasferta) Quarta fascia: Besiktas (casa), Nec (trasferta)
Celta Vigo: Prima fascia: Juventus (casa), Marsiglia (trasferta) Seconda fascia: Union Saint-Gilloise (casa), Celtic (trasferta) Terza fascia: Bournemouth (casa), Omonia Nicosia (trasferta) Quarta fascia: Lillestrom (casa), Hapoel Beer Sheva (trasferta)
Ferencvaros Prima fascia: Juventus (casa), Milan (trasferta) Seconda fascia: Viktoria Plzen (casa), Celtic (trasferta) Terza fascia: Celje (casa), Lech Poznan (trasferta) Quarta fascia: Torreense (casa), Hoffenheim (trasferta)
Viktoria Plzen: Prima fascia: Benfica (casa), Real Sociedad (trasferta) Seconda fascia: Union Saint-Gilloise (casa), Ferencvaros (trasferta) Terza fascia: Jagiellonia (casa), Bournemouth (trasferta) Quarta fascia: Levski Sofia (casa), Lillestrom (trasferta)
Union SG: Prima fascia: Real Sociedad (casa), Lione (trasferta) Seconda fascia: Celtic (casa), Viktoria Plzen (trasferta) Terza fascia: Lech Poznan (casa), Celta Vigo (trasferta) Quarta fascia: Hapoel Beer Sheva (casa), Besiktas (trasferta)
Dinamo Zagabria: Prima fascia: Bayer Leverkusen (casa), AZ Alkmaar (trasferta) Seconda fascia: Anderlecht (casa), Rennes (trasferta) Terza fascia: Sturm Graz (casa), Sunderland (trasferta) Quarta fascia: Nec (casa), Hapoel Beer Sheva (trasferta)
Salisburgo: Prima fascia: Milan (casa), Bayer Leverkusen (trasferta) Seconda fascia: Sparta Praga (casa), Anderlecht (trasferta) Terza fascia: Crystal Palace (casa), Celje (trasferta) Quarta fascia: Ararat-Armenia (casa), Levski Sofia (trasferta)
Celtic: Prima fascia: Marsiglia (casa), Benfica (trasferta) Seconda fascia: Ferencvaros (casa), Union Saint-Gilloise (trasferta) Terza fascia: Celta Vigo (casa), Omonia Nicosia (trasferta) Quarta fascia: Besiktas (casa), Torreense (trasferta)
Sparta Praga: Prima fascia: AZ Alkmaar (casa), Olympiacos (trasferta) Seconda fascia: Rennes (casa), Salisburgo (trasferta) Terza fascia: Bournemouth (casa), Crystal Palace (trasferta) Quarta fascia: Lillestrom (casa), Ararat-Armenia (trasferta)
Rennes: Prima fascia: Olympiacos (casa), Juventus (trasferta) Seconda fascia: Dinamo Zagabria (casa), Sparta Praga (trasferta) Terza fascia: Omonia Nicosia (casa), Sturm Graz (trasferta) Quarta fascia: OFI Creta (casa), Nec (trasferta)
Anderlecht: Prima fascia: Lione (casa), Marsiglia (trasferta) Seconda fascia: Salisburgo (casa), Dinamo Zagabria (trasferta) Terza fascia: Sunderland (casa), Jagiellonia (trasferta) Quarta fascia: Hoffenheim (casa), OFI Creta (trasferta)
Marsiglia: Prima fascia: Olympiacos (casa), Bayer Leverkusen (trasferta) Seconda fascia: Anderlecht (casa), Celtic (trasferta) Terza fascia: Celta Vigo (casa), Sturm Graz (trasferta) Quarta fascia: Levski Sofia (casa), Besiktas (trasferta)
Real Sociedad: Prima fascia: Lione (casa), Juventus (trasferta) Seconda fascia: Viktoria Plzen (casa), Union SG (trasferta) Terza fascia: Bournemouth (casa), Crystal Palace (trasferta) Quarta fascia: Torreense (casa), Lillestrom (trasferta)
Olympiacos: Prima fascia: Milan (casa), Marsiglia (trasferta) Seconda fascia: Sparta Praga (casa), Rennes (trasferta) Terza fascia: Jagiellonia (casa), Celje (trasferta) Quarta fascia: Hoffenheim (casa), Torreense (trasferta)
AZ Alkmaar: Prima fascia: Juventus (casa), Benfica (trasferta) Seconda fascia: Dinamo Zagabria (casa), Sparta Praga (trasferta) Terza fascia: Sturm Graz (casa), Sunderland (trasferta) Quarta fascia: Hapoel Beer Sheeva (casa), Ararat-Armenia (trasferta)
Lione: Prima fascia: Bayer Leverkusen (casa), Real Sociedad (trasferta) Seconda fascia: Union SG (casa), Anderlecht (trasferta) Terza fascia: Crystal Palace (casa), Jagiellonia (trasferta) Quarta fascia: Lillestrom (casa), Hoffenheim (trasferta) 1
Benfica: Prima fascia: AZ Alkmaar (casa), Milan (trasferta) Seconda fascia: Celtic (casa), Viktoria Plzen (trasferta) Terza fascia: Lech Poznan (casa), Omonia (trasferta) Quarta fascia: OFI Creta (casa), Nec (trasferta)
Bayer Leverkusen: Prima fascia: Marsiglia (casa), Lione (trasferta) Seconda fascia: Salisburgo (casa), Dinamo Zagabria (trasferta) Terza fascia: Celje (casa), Lech Poznan (trasferta) Quarta fascia: Besiktas (casa), OFI Creta (trasferta)
Milan: Prima fascia: Benfica (casa), Olympiacos (trasferta) Seconda fascia: Ferencvaros (casa), Salisburgo (trasferta) Terza fascia: Sunderland (casa), Bournemouth (trasferta) Quarta fascia: Ararat Armenia (casa), Levski Sofia (trasferta)
Juventus: Prima fascia: Real Sociedad (casa), Az Alkmaar (trasferta) Seconda fascia: Rennes (casa), Ferencvaros (trasferta) Terza fascia: Omonia (casa), Celta (trasferta) Quarta fascia: Nec (casa), Hapoel Beer Sheva (trasferta)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan