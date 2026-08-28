Quando gioca il Milan in Europa League: la Uefa ha comunicato che pubblicherà tutto a breve
Sono state rese note le avversarie del Milan nella fase campionato della Europa League 2026-2027.
Ma quando giocherà il Milan in Europa League? E, soprattutto, quando si saprà l'alternanza tra casa e trasferta?
Intanto, la Uefa ha pubblicato le date di tutto il torneo, tenendo presente che, a parte la prima giornata (che si disputerà tra martedì 16 settembre e mercoledì 17 settembre), tutto il resto si giocherà di giovedì con due tranches di partite: una prima con inizio alle 18:45, una seconda con inizio alle 21:00.
DATE EUROPA LEAGUE: FASE CAMPIONATO
Giornata 1: 16/17 settembre 2026
Giornata 2: 15 ottobre 2026
Giornata 3: 22 ottobre 2026
Giornata 4: 5 novembre 2026
Giornata 5: 26 novembre 2026
Giornata 6: 10 dicembre 2026
Giornata 7: 21 gennaio 2027
Giornata 8: 28 gennaio 2027
DATE EUROPA LEAGUE: FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 18 e 25 febbraio 2027
Ottavi di finale: 11 e 18 marzo 2027
Quarti di finale: 8 e 15 aprile 2027
Semifinali: 29 aprile e 6 maggio 2027
Finale (Francoforte): 26 maggio 2027
QUANDO GIOCA IL MILAN IN EUROPA LEAGUE
Il calendario della UEFA Europa League con le date e gli orari delle partite sarà comunicato entro domenica 30 agosto. La UEFA pubblicherà un avviso sui propri canali social poco prima della pubblicazione del calendario.
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