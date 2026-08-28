Milan-Benfica sfida tra ex: Amorim, Moreira e Ramos contro il passato, Rui Costa torna a San Siro
MilanNews.it
Oltre ad essere una sfida dal grande sapore storico, Milan e Benfica rappresenterà un ritorno di alcuni ex sia da un lato che dall'altro.
Oltre ad essere una sfida dal grande sapore storico, Milan e Benfica rappresenterà un ritorno di alcuni ex: nei rossoneri, infatti, ci sono Diego Moreira, Goncalo Ramos e anche l'allenatore Ruben Amorim che hanno vestito la maglia rossa di Lisbona, mentre tra i portoghesi c'è la figura del presidente Rui Costa che è stata una delle stelle del Milan di Carlo Ancelotti.
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Letizia: "Non importa se e da chi sarà sostituito: Leao era un grosso segno meno nell’organizzazione di squadra e nello spogliatoio"
Leao, un enorme rimpianto. Bene gli acquisti (ne mancano un paio), ma gli esuberi sono errori gravi. Non pressate Cisse di Luca Serafini
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Venezia: Amorim sceglie di tenere fuori big. Si va come a Torino
4 Leao ha scelto l’Aston Villa: giornata cruciale per l’addio al Milan, il Galatasaray resta alla finestra
ESCLUSIVE MN
Primo PianoESCLUSIVA MN - Sala (DAZN): "Rabiot può segnare più di 10 gol, servirà ancora tempo prima di vedere il vero Milan di Amorim"
Franco OrdinePerché va puntellata la difesa. Se Leao resta è un problema. RedBird in DAZN vuol dire…
Carlo PellegattiAlvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!
Antonio VitielloPrimo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com