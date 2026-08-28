Milan-Benfica sfida tra ex: Amorim, Moreira e Ramos contro il passato, Rui Costa torna a San Siro

Milan-Benfica sfida tra ex: Amorim, Moreira e Ramos contro il passato, Rui Costa torna a San SiroMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 15:36News
di Antonello Gioia
Oltre ad essere una sfida dal grande sapore storico, Milan e Benfica rappresenterà un ritorno di alcuni ex sia da un lato che dall'altro.

Oltre ad essere una sfida dal grande sapore storico, Milan e Benfica rappresenterà un ritorno di alcuni ex: nei rossoneri, infatti, ci sono Diego Moreira, Goncalo Ramos e anche l'allenatore Ruben Amorim che hanno vestito la maglia rossa di Lisbona, mentre tra i portoghesi c'è la figura del presidente Rui Costa che è stata una delle stelle del Milan di Carlo Ancelotti.