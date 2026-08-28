Bournemouth, Tiago Pinto: "Affrontare il Milan sarà incredibile, una delle partite più grandi di sempre. Ma vogliamo vincere"

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Tiago Pinto, Head of Football, si è così espresso a TNT Sports al termine del sorteggio di Europa League, che vedrà il suo club affrontare il Milan.

Tiago Pinto, Head of Football, si è così espresso a TNT Sports al termine del sorteggio di Europa League, che vedrà il suo club affrontare il Milan: "Siamo davvero orgogliosi come club e come città. Ovviamente, siamo molto fieri di vedere il Bournemouth su questo palcoscenico, quindi siamo entusiasti e non vediamo l'ora che inizino le partite".

Il club è cresciuto enormemente in un lasso di tempo relativamente breve, ma quanto è importante il calcio europeo come prossimo passo per il Bournemouth?

"Penso che per tutti noi, per tutto lo staff, per i giocatori e per la proprietà, sia fantastico trovarci ora in una posizione in cui possiamo giocarcela con grandi club come l'AC Milan o la Real Sociedad. È come un sogno che si avvera, ma per noi come club, come hai detto tu, è il prossimo passo e stiamo cercando di farci trovare pronti come intera struttura. E sì, speriamo di esserlo".

Il Milan giocherà a Bournemouth: è un qualcosa di davvero grande.

"Sì, come dicevo poco fa, sarà fantastico. Credo sarà una delle partite più importanti di sempre al Vitality Stadium. Ovviamente in Premier League giochiamo tante grandi sfide, ma affrontare un gigante come il Milan è incredibile. Sarà bellissimo per i nostri tifosi e, naturalmente, noi vogliamo vincere".

Guardando a ciò che Crystal Palace e Aston Villa hanno fatto in queste competizioni nelle ultime stagioni, quali sono le ambizioni del Bournemouth per quest'anno?

"Penso sia stato Tavernier, un nostro giocatore, a dire una cosa con cui sono totalmente d'accordo: siamo entusiasti. Vogliamo a tutti i costi giocare questa competizione, ma per giocarcela davvero. Vogliamo vincere le partite. Sappiamo che sarà difficile e che per noi è una sfida diversa dover scendere in campo anche a metà settimana praticamente ogni settimana, ma non ci presentiamo lì solo per fare la parte della squadra simpatica: andiamo per provare a vincere. Sarà dura, ma sì, vogliamo vincere e qualificarci al turno successivo".

E credi che ci sia ancora del lavoro da fare da qui alla fine del calciomercato?

"No, siamo a posto così, direi che la squadra è praticamente al completo. Abbiamo chiuso i nostri affari molto presto. Siamo stati piuttosto fermi sui giocatori che non volevamo cedere e ora, a essere sincero, ce la stiamo prendendo con calma fino alla fine della sessione. Ho visto tutti i miei colleghi e gli altri direttori indaffaratissimi, mentre io mi sto solo rilassando in attesa del sorteggio, quindi sto benissimo".