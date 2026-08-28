19 tiri dall'area di rigore: nella prima di campionato, il Milan ha tirato almeno sei volte più di ogni altra squadra di Serie A

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Il Milan ha tentato 19 conclusioni nella prima giornata di Serie A, tutte effettuate dall'interno dell'area di rigore del Torino.

Il Milan ha tentato 19 conclusioni nella prima giornata di Serie A, tutte effettuate dall'interno dell'area di rigore; si tratta di almeno sei tiri in più dall'interno dell'area rispetto a qualsiasi altra squadra in questo campionato. Lo riporta Opta.

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Nelle prime amichevoli ha ruotato molto e ha voluto vedere tutti. Dalla partita con lo United ci sono state scelte più stabili. È per far trovare un’identità alla squadra?

“Penso che dobbiamo dare stabilità alla squadra, ma dobbiamo preparare tutti i giocatori sui nostri concetti. Il nostro obiettivo è vincere ed essere competitivi e per questo dobbiamo avere molte rotazioni. Ogni settimana troveremo avversari diversi, con caratteristiche diverse per la tattica e dei giocatori. Dobbiamo creare una stabilità nella squadra e creare dei meccanismi con tutti giocatori che devono sapere cosa devono fare. Non potremo giocare sempre con la stessa formazione nelle partite di campionato e in quelle di Europa League”.

Come vuoi cambiare il pensiero sul tuo Milan?

“In merito alla mia posizione su come guardo le partite, non so perché lo faccio. Preferisco che le persone non ci considerino tra i favoriti per vincere lo scudetto. Noi dobbiamo giocare le partite senza abbassare troppo il nostro livello di prestazione. Ci vuole continuità di prestazioni. Abbiamo bisogno di tempo per crescere. Penso che una partita non cambi nulla, perché una squadra può giocare bene e poi può non farlo. Dobbiamo trovare quella continuità giocando bene ogni settimana. Quando vedo la mia squadra in allenamento, trovo che lavoriamo bene e c’è tanto impegno da parte dei calciatori. Solo così possiamo migliorare e, per farlo, tutti i calciatori devono sentirsi parte del progetto. E per vendere meglio il prodotto, bisogna giocare un bel calcio”.