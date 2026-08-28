MN - Sala: "Al Milan serve un centrale per coprire 50 metri di campo alle spalle: l'unico ora è Gila"
Federico Sala, giornalista di Dazn a bordocampo per Torino-Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.
La difesa è il reparto più in crisi?
"Serve un centrale con la gamba per coprire 50 metri di campo alle spalle e l’unico di tutto il pacchetto con queste caratteristiche è Mario Gila, per me il miglior acquisto nel rapporto qualità prezzo. Per il modo di giocare di Amorim, e lo si è visto con l’ingresso di Njie nel Toro domenica, sarebbe fondamentale pescare almeno un altro giocatore con caratteristiche atletiche tali da riuscire a coprire il campo alle spalle. Credo che in ogni caso il Milan, con l’esubero di Tomori, un giocatore dietro lo debba prendere per forza anche per un discorso numerico".
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