Pasotto: "Amorim, a domanda specifica su Chukwueze, ha chiarito che preferisce difendere con la palla fra i piedi"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Samuel Chukwueze, esterno del Milan di Amorim.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Samuel Chukwueze, esterno del Milan di Amorim, grande protagonista nella prima vittoria stagionale dei rossoneri a Torino con un assist: "Quando, in piena estate, ha iniziato a essere chiaro che il nigeriano sarebbe stato considerato una pedina preziosa dal tecnico portoghese, pensando al 3-4-2-1 tutti hanno puntato il dito sulla trequarti. Della serie: Samu, giocatore fantasioso e abile nello stretto, è perfetto per giocare sul centrodestra della trequarti. Errore. O meglio, non è una posizione che Amorim ha scartato a priori, ma le esigenze più impellenti erano in fascia. Da esterno puro.

E così l'allenatore ha iniziato a testarlo nelle amichevoli. Si è trattato di un provino complesso perché "Chuk" è un giocatore molto offensivo, che in fascia aveva già giocato, ma da esterno alto. Insomma, era da capire se sarebbe stato in grado di garantire la doppia fase. Ebbene, provino superato. Lui dopo la vittoria col Torino ha spiegato di essere pronto "a fare su e giù, è il mio lavoro", mentre Amorim - a domanda specifica sul giocatore - ha chiarito che personalmente preferisce "difendere con la palla fra i piedi". Dubbi azzerati in poche settimane".