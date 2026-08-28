MN - Sala: "Rabiot da trequartista può fare 12-15 gol. E aiuterà anche Modric"

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Federico Sala, giornalista di Dazn a bordocampo per Torino-Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Federico Sala, giornalista di Dazn a bordocampo per Torino-Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il nuovo ruolo di Adrien Rabiot.

"Credo sia un ruolo cucito su misura per lui, per due motivi: il primo è che ha delle caratteristiche uniche per intelligenza, gamba e struttura fisica che gli permettono di buttarsi dentro coi tempi giusti e con la fisicità giusta per far male. Considerando che nel gioco di Amorim i due quarti devono far piovere palloni in area, può diventare una stagione da 12-15 gol la sua. Il secondo è che in fase di non possesso ha le letture per abbassarsi ad aiutare un centrocampo che, soprattutto con un Modric di 41 anni, sicuramente ha bisogno di difendere a 3 se no coprire il campo diventa complicatissimo".