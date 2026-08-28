Primo Piano Leao ha scelto l’Aston Villa: giornata cruciale per l’addio al Milan, il Galatasaray resta alla finestra

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Il futuro di Rafael Leao si deciderà nelle prossime ore, con Aston Villa e Galatasaray che non aspettano altro che la scelta del giocatore

Quella di oggi può essere la giornata decisiva per il futuro di Rafael Leao. Il portoghese avrebbe comunicato ai propri agenti la volontà di trasferirsi all'Aston Villa, che nelle ultime ore ha effettuato il sorpasso sul Galatasaray. La preferenza del numero 10 è dunque indirizzata verso la Premier League, ma restano ancora diversi incastri da sistemare sul fronte giocatore sia nei rapporti tra i due club.

ASTON VILLA AL ALVORO SU INGAGGIO E FORMULA

I Villans stanno lavorando per trovare l'intesa definitva con Leao e contemporaneamente avvicinarsi alle richieste del Milan. Dopo aver inizialmente ragionato su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, l'Aston Villa si è detto disponibile a procedere con un acquisto a titolo definitivo (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione di MilanNews.it), riequilibrando parte fissa e bonus per arrivare ai circa 50 milioni richiesti dal Milan.

Nel frattempo Unai Emery sta svolgendo un ruolo chiave dietro le quinte, avendo già avuto diversi contatti diretti con Leao nel corso dei quali gli ha illustrato il progetto tecnico facendo leva sul desiderio del portoghese di confrontarsi con la Premier League e tornare a giocare la Champions - cosa che comunque farebbe anche con il Galatasaray.

IL GALATASARAY NON MOLLA: POSSIBILE RILANCIO NELLE PROSSIME ORE

La partita, però, non può ancora considerarsi del tutto chiusa. Il Galatasaray continua a fare pressione e potrebbe rilanciare in queste ore per provare a ribaltare nuovamente la situazione. I turchi hanno già garantito al Milan una proposta da 45 milioni più 5 di bonus, mentre devono ancora soddisfare pienamente le ultime richieste economiche di Leao.

La volontà del portoghese rappresenta però un segnale importante: l'Aston Villa adesso è in pole, con le prossime ore potenzialmente decisive per chiudere sette anni di storia rossonera.