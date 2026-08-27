Primo Piano Probabile formazione Milan - Amorim verso la conferma degli stessi 11 di Torino

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Domani sera il Milan affronterà il Venezia nella seconda giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e le info per il match.

Dopo la vittoria alla prima contro il Torino, il Milan di Ruben Amorim farà il suo esordio casalingo domani nella seconda giornata del campionato di Serie A contro il Venezia: calcio d'inizio alle 20:45 a San Siro. Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic

21 Chukwueze 30 Jashari 80 Musah 2 Estupinan

8 Loftus-Cheek 70 Cisse

9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 30 Jashari, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60-40), Bartesaghi-Estupinan (40-60)

Indisponibili: Fofana, Tomori, Gimenez, Leao

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /

VERSO MILAN-VENEZIA, LE ULTIME NOTIZIE

Per la prima in casa del suo Milan, Ruben Amorim schiererà il suo modulo preferito: il 3-4-2-1. Confermato Maignan in porta con la fascia di capitano al braccio. De Winter dovrebbe conservare il posto al centro della difesa se batterà Gabbia nel ballottaggio, assieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic. Sugli esterni, in attesa dell'esordio di Diego Moreira, ci saranno Chukwueze e Estupinan, che è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Bartesaghi. Davanti non c'è la possibilità di vedere Pulisic dal primo minuto, perché Cisse è in grande estasi dopo il gol di domenica scorsa e potrebbe spuntarla; assieme a loro, per supportare Goncalo Ramos, potrebbe esserci Rabiot nella posizione da trequartista che ha già ricoperto a Torino, oppure ci potrebbe stare la conferma di Loftus-Cheek, così come quella a centrocampo di Musah e Jashari in attesa che Modric e il francese trovino la migliore condizione. Leao non convocato.

MILAN-VENEZIA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Direttore di gara: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Rossi M. - Dei Giudici

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Camplone

AVAR: Pezzuto

DOVE VEDERE MILAN-VENEZIA

Milan-Venezia, giovedì 28 agosto 2026

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Sky Calcio BAR

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it