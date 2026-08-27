Primo Piano MN - Leao, no alla prima offerta dell'Aston Villa ma si tratta ancora: proseguono i dialoghi anche col Gala

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Rafael Leao ha detto di no alla prima proposta dell’Aston Villa, ma non è ancora finita. Resta in piedi la pista Galatasaray.

La mattinata odierna ha prodotto una prima decisione: Rafael Leao ha detto di no alla prima proposta dell’Aston Villa da 8 milioni netti a stagione. E' quanto appreso dalla nostra redazione poco fa, anche se i dialoghi non sono del tutto conclusi con il club inglese, che potrebbe formulare una nuova proposta, probabilmente con l'inserimento di alcuni bonus che farebbero lievitare l'ingaggio a cifre più alte.

Dall'altro lato c'è il Galatasaray, che esattamente come l'Aston Villa ha un'intesa di massima con il Milan, ma non ha ancora definito tutti i dettagli con l'entourage del calciatore per quanto concerne parte fissa dell'ingaggio e commissioni. Si continua a trattare, dunque, in attesa della risposta definitiva di Leao.

COS'E' SUCCESSO STANOTTE

Nel corso della notte, l'Aston Villa ha fatto pervenire al Milan un'offerta complessiva da 50 milioni per il cartellino di Leao, con la formula del prestito oneroso a 8 milioni e un obbligo di riscatto a 42. In sostanza, seppur una proposta diversa, i Villans hanno pareggiato l'offerta del Galatasaray che ammonta a 45 milioni subito più 5 di bonus facili per arrivare ai fatidici 50 milioni garantiti che il Milan vuole. La risposta di Leao, però, alla prima offerta dell'Aston Villa è stata negativa e si attendono sviluppi nel corso della giornata.