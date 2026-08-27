Primo Piano Il Milan ne fa fuori tre: o se ne vanno o la tribuna. Il punto su Tomori, Fofana e Gimenez

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La Gazzetta dello Sport riporta in maniera perentoria quanto deciso da Gerry Cardinale su Tomori, Fofana e Santiago Gimenez.

La Gazzetta dello Sport riporta in maniera perentoria quanto deciso da Gerry Cardinale sugli esuberi della rosa rossonera, ovvero su quei calciatori che, da ormai un paio di settimane, non fanno più parte del progetto tecnico di Ruben Amorim: "Gerry Cardinale è stato chiaro con Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Santiago Gimenez. Se il 2 settembre – alla fine della sessione estiva del calciomercato in Italia - il trio di “epurati” di lusso fosse ancora sotto contratto con il Diavolo, resterebbe comunque fuori dal progetto". Non è né casuale né temporaneo, infatti, il fatto che i tre non siano stati inseriti nella lista consegnata alla Lega Serie A per la numerazione del campionato.

TOMORI NON IN PRESTITO

Essendo in scadenza nel 2027, Tomori potrà lasciare il Milan solo a titolo definitivo. L’ultimo sondaggio è dell’Aston Villa, che poi ha abbandonato l’idea. Alla Juventus c’è chi ha portato l’inglese in Italia, Frederic Massara: al momento, però, non c’è nulla più che la stima reciproca.

PER FOFANA SI ATTENDE LA PREMIER LEAGUE

Per Fofana si sono fatte vive soprattutto le squadre della Premier: Nottingham Forest, Crystal Palace e, di recente, Brighton. Nessuna, però, finora ha approfondito i contatti fino a formulare una vera e propria offerta al Diavolo. Dal canto suo, Fofana ha chiuso subito la porta al ritorno in Francia. Non c’è ancora una trattativa calda.

GIMENEZ ASPETTA IL PORTO

Per Santiago Gimenez, il problema resta l’accordo tra il Porto e il Milan, dopo il no a una prima offerta di prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. I rossoneri ne vorrebbero almeno 5 in più e con condizioni più vantaggiose per trasformare il diritto in obbligo, ma da Porto per ora non è arrivato alcun rilancio.