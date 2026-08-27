Primo Piano ESCLUSIVA MN - Bazzani: "Cisse mi ha impressionato per qualità e mentalità. Mercato? Almeno una punta e un difensore"

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Le parole ai MilanNews.it da parte di Fabio Bazzani, ex attaccante della Sampdoria e oggi opinionista sportivo per l'emittente DAZN

Ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto così l'ex attaccante della Sampdoria, oggi opinionista sportivo per DAZN Fabio Bazzani. Ecco le sue considerazioni dopo la prima giornata positiva del Milan a Torino:

Il nuovo Milan di Amorim

"Mi ha dato una buona impressione, ho visto una squadra che sembrava già aver assimilato le idee dell’allenatore, essere padroni del campo e comandare il gioco il più possibile. Questa è l’idea che sta ricercando Amorim, con anche una fase difensiva più aggressiva. A questa va abbinato anche un modo di difendere un po po’ compatto in certi momenti delle partite, magari con un blocco basso. Però l’idea di essere dominanti credo si sia già vinta a Torino”.

Cisse impressionante..

“E' vero. Il gol che ha fatto mi ha fatto un’impressione forte, ha le stigmate di un grande talento, siamo di fronte a un ragazzo con qualità molto importante anche se gli va dato tempo. Nonostante la sua età sembra avere già una mentalità importante, visto che quando era infortunato ha assistito spesso a bordocampo agli allenamenti del mister. Il Milan ha tra le mani un futuro talento”.

Può essere la stagione della rinascita per Chukwueze?

“Di sicuro Chukwueze ha tanta voglia di giocare e di interpretare questo nuovo ruolo. Poi è chiaro, una rondine non fa mai primavera. Ha giocato bene ma non è stato quasi mai attaccato, per vedere se potrà consacrarsi lì andrà visto quando dovrà difendere di più, perché verrà sollecitata anche la forza mentale. È un giocatore che ha qualità nell’uno contro uno, ma per dare un giudizio positivo va aspettato ancora”.

Cosa fare sul mercato?

“Per l’equilibrio dello spogliatoio e per le loro motivazioni, i giocatori fuori dal progetto dovrebbero trovare il prima possibile una sistemazione. Forse servirebbe un’altra punta e un difensore, anche in mezzo visto che a Modric non si può chiedere la luna a livello di minutaggio…”