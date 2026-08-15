ESCLUSIVA MN - L'ex compagno all'Anderlecht: "Saelemaekers, un campione? È un buon giocatore, ma potrebbe segnare di più. Però quanti Doku e Hazard ci sono in giro?"
Intervista esclusiva di Alessandro Schiavone per MilanNews.it a Dennis Appiah, ex difensore di Monaco, Nantes e Anderlecht, dove nella stagione 2018/19 è stato compagno di squadra di un giovanissimo Alexis Saelemaekers.
Che opinione ti sei fatto di Saelemaekers, tuo compagno di squadra all’Anderlecht nella stagione 2018/19? È un campione oppure no?
«È un giocatore molto bravo. All’epoca era un giovane di grande talento, con tanta voglia di migliorarsi e di vincere. Mi piace davvero molto come giocatore: era un mio buon amico e vedo che sta facendo una bella carriera. Sono contento per lui».
Cosa gli manca per compiere il definitivo salto di qualità, soprattutto a livello di statistiche, considerando ciò che ci si aspetta da un giocatore del Milan? In 180 partite ha fatto appena 13 gol e, escludendo i playoffs di Europa League del 2020, non è mai arrivato in doppia cifra tra gol e assist in una singola stagione fermandosi sempre a 8. Alla Roma invece 14 'goal involvements'
«Sta già facendo molto bene. Ha disputato una bella stagione alla Roma e una buona stagione al Milan. Poi è diventato campione d’Italia con il Milan e ha rinnovato il contratto: non è un caso. È un buon giocatore. La difficoltà che ha è che può giocare da esterno a tutta fascia, ma ci sono squadre che a volte giocano senza questo tipo di giocatore. A volte gioca largo a destra, altre volte da terzino destro: è complicato. È un giocatore davvero, davvero bravo e sta già facendo molto bene. Dovrebbe soltanto segnare qualche gol in più, e sarebbe ancora meglio…».
All’Anderlecht era un giovane promettente, ma non era Doku o Hazard…
«Era giovane e lavorava tanto. Ha fiducia in se stesso… E poi, quanti Doku ed Eden Hazard ci sono? Non ce ne sono molti. Lui è un buon giocatore e sta facendo una bella carriera».
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