Perchè Leao è stato bocciato da Amorim? Rafa viene visto come un fattore di negatività nello spogliatoio

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Secondo La Gazzetta dello Sport, dietro alla decisione di Amorim di bocciare Leao ci sono sia motivi tecnico-tattici che comportamentali

Rafael Leao non ha convinto Ruben Amorim in queste prime settimane di allenamento e così il tecnico rossonero ha già dato il suo via libera all'eventuale cessione dell'attaccante che nelle scorse settimane ha più volte dichiarato di ritenere conclusa la sua avventura al Milan. Ma perchè il portoghese è stato bocciato da Amorim?

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega che ci sono prima di tutto motivi tecnico-tattici: a Leao piace defilarsi, non è abituato a muoversi nello stretto o sfruttare i cosiddetti mezzi spazi che sono fondamentali nella filosofia calcistica di Amorim. Ma a convincerlo a bocciare l'attaccante portoghese è stato soprattutto un altro motivo: il giocatore viene infatti visto come un fattore di negatività all'interno dello spogliatoio milanista.