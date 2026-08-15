Manchester Utd-Milan, questo pomeriggio in campo: ecco dove seguire la partita
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Dove seguire la partita Milan-Manchester United
ferragosto di fuoco per il Milan e per tutti i suoi tifosi visto che questo pomeriggio, alle ore 16:45, i rossoneri affronteranno il Manchester United, l'ex squadra di Amorim, nell'ultima amichevole estiva prima dell'inizio della stagione. Ecco dove potete seguire la partita.
DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-MILAN
Data: sabato 15 agosto 2026
Ora: 16.45
Stadio: Tarczyński Arena di Breslavia, in Polonia
Diretta TV: DAZN, Sky Sport
Web: MilanNews.it
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