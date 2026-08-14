MN - Milan, otto giocatori non convocati da Amorim per lo United. Gila torna a disposizione
In vista dell'ultima amichevole estiva del Milan in programma domani contro il Manchester United in Polonia, Ruben Amorim non ha convocato i quattro giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico del Diavolo, vale a dire Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. A questi si aggiungono anche altri quattro giocatori assenti per infortunio: si tratta di Rafael Leao, Matteo Gabbia, Christian Pulisic e Santiago Gimenez.
La buona notizia arriva invece da Mario Gila che torna a disposizione del tecnico portoghese. Il difensore, arrivato quest'estate a titolo definitivo dalla Lazio, non ha giocato le due amichevoli in Australia e Indonesia contro Inter e Chelsea a causa di un problema muscolare rimediato nel test dello scorso 25 luglio contro il Celtic.
Questi i giocatori non convocati:
PER MOTIVI DI MERCATO
Nkunku
Fofana
Tomori
Odogu
PER INFORTUNIO
Leao
Gimenez
Pulisic
Gabbia
di Antonio Vitiello
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