Primo Piano MN - Milan, otto giocatori non convocati da Amorim per lo United. Gila torna a disposizione

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Mario Gila ha smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e sarà a disposizione di Amorim domani contro lo United