Primo Piano

MN - Milan, otto giocatori non convocati da Amorim per lo United. Gila torna a disposizione

MN - Milan, otto giocatori non convocati da Amorim per lo United. Gila torna a disposizioneMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:05Primo Piano
di Redazione MilanNews
Mario Gila ha smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e sarà a disposizione di Amorim domani contro lo United

In vista dell'ultima amichevole estiva del Milan in programma domani contro il Manchester United in Polonia, Ruben Amorim non ha convocato i quattro giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico del Diavolo, vale a dire Fikayo Tomori, David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. A questi si aggiungono anche altri quattro giocatori assenti per infortunio: si tratta di Rafael Leao, Matteo Gabbia, Christian Pulisic e Santiago Gimenez

La  buona notizia arriva invece da Mario Gila che torna a disposizione del tecnico portoghese. Il difensore, arrivato quest'estate a titolo definitivo dalla Lazio, non ha giocato le due amichevoli in Australia e Indonesia contro Inter e Chelsea a causa di un problema muscolare rimediato nel test dello scorso 25 luglio contro il Celtic.

Questi i giocatori non convocati:

PER MOTIVI DI MERCATO

Nkunku 
Fofana
Tomori
Odogu

PER INFORTUNIO

Leao
Gimenez 
Pulisic 
Gabbia

di Antonio Vitiello