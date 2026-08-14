Calciomercato Contatto Almstadt-entourage Leao: il Milan abbassa le richieste economiche per Rafa. Amorim vuole che sia ceduto

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Novità Leao: contatto con il suo entourage, si abbassa la richiesta del Milan. Amorim vuole che il portoghese vada via. Il racconto di Peppe DI Stefano

Nell'ultimo collegamento da Milanello, Peppe Di Stefano racconta a Sky Sport 24 alcune novità importanti sulla situazione che riguarda Rafael Leao. L'inviato di Sky ha spiegato di come nell'ultimo mese Ruben Amorim abbia valutato con attenzione tutti i calciatori a disposizione e ieri, insieme a Cardinale, ha stilato la lista dei calciatori fuori dal progetto rossonero: Odogu, Tomori, Fofana e Nkunku.

Rafa Leao non fa parte di questa lista, ma Amorim vorrebbe comunque che il portoghese andasse via dal Milan. Ed è per questo che ieri c'è stato un importante contatto tra Hendrik Almstadt e l'entourage del calciatore. Il dirigente rossonero ha ribadito la volontà di far uscire Leao, che dal canto suo ad inizio estate aveva manifestato lo stesso desiderio.

La novità è che la richiesta del Milan è scesa: si è passati dai 50-60 milioni chiesti fin'ora ad una cifra tra i 40-45 milioni per far partire Leao. Rimane comunque un'operazione grande e non scontata, ma con questa novità è una situazione da monitorare con la massima attenzione: dalla Turchia potrebbe arrivare un rilancio che soddisfi tutte le parti in causa.

Se però non si dovesse trovare una quadra allora Amorim non escluderà Leao come fatto per esempio con Nkunku: si lavorerebbe per dare una collocazione tattica anche a Rafa, anche se va sottolineato che l'idea principale dell'allenatore è quella di far uscire il numero 10 del Milan. Nel frattempo il giocatore, che ieri ha accusato un risentimento alla coscia, non è convocato per l'amichevole di domani pomeriggio contro il Manchester United in Polonia.