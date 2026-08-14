Milan, pugno duro con Tomori e Nkunku. Musah ha convinto Amorim e resta in rossonero

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato di Tomori e Nkunku che sono stati bocciati da Amorim e della permanenza al Milan di Amorim

Dopo il vertice di ieri tra Gerry Cardinale e Ruben Amorim, alcuni giocatori sono stati tagliati dal tecnico portoghese in quanto non fanno parte del suo progetto tecnico. Tra questi ci sono anche Fikayo Tomori e Christopher Nkunku, i quali ora dovranno trovarsi un'altra squadra. Fabrizio Romano ha parlato così della situazione del difensore inglese e dell'attaccante francese sul suo canale YouTube: "Il Milan è stato molto chiaro con Nkunku e Tomori, anzi è stato molto duro con entrambi i giocatori che non sono stati solo messi sul mercato, ma sono stati esclusi anche dalle dinamiche della prima squadra. Il Milan li ha messi alla porta e dunque sia Nkunku che Tomori devono trovare una soluzione".

MILAN, MUSAH RESTA: HA COLPITO POSITIVAMENTE AMORIM

Per giorni si è parlato del possibile addio di Yunus Musah che invece resterà al Milan perchè ha colpito positivamente Amorim in queste prime settimane di allenamenti. Spiega Romano sull'americano: "Chi invece resterà in rossonero è Yunus Musah. Ruben Amorim ha sensazioni positive sull'americano, lo vede come un giocatore che può ricoprire più ruoli e vede l'opportunità di farlo crescere. Musah non fa parte della lista dei giocatori in uscita perchè ha lasciato un segno in Amorim in queste settimane e dunque avrà le sue chance in rossonero. Poi chiaramente il mercato è sovrano e se arrivano offerte non si fanno prigionieri, però diciamo che al momento non è un giocatore in uscita dal Milan".