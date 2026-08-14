Milan, Pellegatti: "Finalmente Amorim dopo un mese di lavoro può giudicare i suoi giocatori"

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L'estate del Milan di Ruben Amorim prosegue con questa pre season (quasi) terminata. In attesa dell'ultima amichevole sabato contro il Manchester United, non è stata particolarmente positiva quella giocata contro il Chelsea, sicuramente meglio invece i test contro Celtic e Inter. Il Milan è quindi un cantiere aperto, lavori in corso. In tutto questo il calciomercato resta un argomento focus e chiave per la rosa del tecnico portoghese, soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. Fofana, Ricci, Athekame e per ultimo Christopher Nkunku i nomi che non avrebbero convinto ad oggi Amorim.

Così, oggi Carlo Pellegatti, nel suo video, parla anche di questo tema cessioni che sta diventando monopolizzante. Un estratto delle sue parole

"Finalmente Amorim dopo un mese di lavoro è in grado di giudicare i suoi uomini, il rendimento, le qualità, la funzionalità, l'adattabilità ai suoi metodi, ai suoi moduli e si parlano per capire quali siano i giocatori in uscita. Va bene i giocatori in uscita, ma tutti noi vorremmo capire chi siano i giocatori in entrata... Il problema sta tutto lì, siamo sempre lì. Per adesso abbiamo dei dubbi, che ci auguriamo che vengano assolutamente cancellati, sulla abilità di vendere che è comune anche a tante altre squadre e non appartiene solo al Milan".